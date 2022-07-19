Москвичам показали количество отдыхающих на сочинском пляже

С помощью городских камер можно отследить текущую ситуацию на курортах Сочи. В данный момент на сочинском пляже находятся не так много отдыхающих.

Там уже вечереет, поэтому многие решили покинуть это место. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.