Новости последнего часа: в Сочи принимают все меры по организации комфортной логистики

Телеканал Москва 24 рассказал о главных новостях последнего часа. В Сочи принимают все меры по организации комфортной логистики при возросшем трафике. Об этом сообщили власти.

Проданы почти все автобусные билеты из Санкт-Петербурга в Таллин и Хельсинки на июль. Об этом сообщили перевозчики.

Спрос на телевизоры китайских брендов в РФ в этом году увеличился от 40 до 95%. Об этом рассказали ретейлеры.