В Сочи закончились очереди за водой

В Сочи только этой ночью закончились очереди за водой. Без снабжения почти на двое суток остались семь крупных районов, включая Адлер. Пришлось подвозить воду цистернами. Жители жаловались, что не было ни расписания ни адресов размещения.

Власти отключение объяснили аварией на магистральном водопроводе. Но, кажется, прорывы стали уже плановыми. По словам жителей, подобные истории случаются в Сочи практически каждую неделю.

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