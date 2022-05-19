Табун лошадей выбежал на трассу в Барнауле

В Барнауле машинам пришлось притормаживать из-за того, что на дорогу вырвался табун лошадей. Чтобы животные не спровоцировали аварии, их сопровождал экипаж ДПС.

Все старались ехать как можно аккуратнее, чтобы пропустить лошадей и никого не задеть. В итоге кони перебежали на другую сторону дороги. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.