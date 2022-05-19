Сезон "Поющих мостов" в Петербурге начнется в ночь на 21 мая

В Санкт-Петербурге стартует уже седьмой сезон проекта "Поющие мосты". Под звуки классической музыки в ночь на 21 мая разведут Дворцовый мост.

Произведения Чайковского, Римского-Корсакова и Прокофьева будут транслировать с помощью системы, которая предназначена для оповещения о чрезвычайных ситуациях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

