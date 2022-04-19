Четыре деревни во Владимирской области оказались отрезаны из-за паводка

С увеличением температуры воздуха усиливается и весенний паводок в разных регионах России. Во Владимирской области под воду ушел целый поселок, а четыре деревни оказались отрезаны от большой земли. Подтоплены десятки жилых домов и приусадебных хозяйств. Где-то люди не могут самостоятельно добраться до сухого места. Их эвакуируют спасатели на катерах и резиновых лодках. За обстановкой специалисты следят и с воздуха. Вертолеты МЧС облетают территории, где реки вышли из берегов.

В Свердловской области спасли группу туристов с детьми, которые решили сплавиться во время ледохода. Компания из восьми человек застряла на реке из-за поваленных деревьев и льдин. Из-за этого им пришлось заночевать в лесу. Свое путешествие туристы не зарегистрировали в МСЧ, и тревогу подняли родственники, когда группа не появилась в нужное время в назначенном месте и никто не выходил на связь. В итоге всех нашли у реки под Первоуральском и переправили на спасательной лодке в безопасное место.

В Кушве местный житель снял кадры, как строители фактически "убивают" дорогу. Водитель экскаватора попал в сложное положение – машина лишилась переднего колеса. Ждать эвакуатор мужчина не стал, а проявил, как ему показалось, смекалку. Стал ковшом подтягивать тяжелую технику. В итоге на асфальте остались глубокие ямы.