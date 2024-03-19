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19 марта, 15:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о новых направлениях сотрудничества с Москвой

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о новых направлениях сотрудничества с Москвой

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У Москвы и Крыма в 2024 году появилось еще два направления для сотрудничества – это капитальный ремонт культурных и образовательных учреждений и реставрация объектов культурного наследия. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Кроме того, Аксенов поблагодарил Сергея Собянина за поддержку. Так, за счет средств Москвы в Крыму благоустроили общественные и дворовые территории, установили детские игровые и спортивные площадки, остановочные павильоны. Кроме того, закупили городской транспорт, а также технику для ремонта дорог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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