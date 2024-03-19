Глава Крыма рассказал, как Москва развивает инфраструктуру на полуострове

За прошедшие несколько лет благодаря финансированию правительства Москвы в Крыму было благоустроено 188 общественных и 390 дворовых территорий. Кроме того, строители обустроили 29 игровых и 150 спортивных площадок, а также 750 остановок общественного транспорта. Об этом в интервью Агентству "Москва" рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Вдобавок к этому, было реализовано несколько выставочных проектов. Например, экспонаты ГМИИ имени Пушкина и других столичных музеев экспонировались в Массандровком дворце.

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