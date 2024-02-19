Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 08:00

Новости

Новости регионов: дорогу до аэропорта перекрыли в Норильске из-за непогоды

Новости регионов: дорогу до аэропорта перекрыли в Норильске из-за непогоды

В Театре оперы и балета Казани отменили спектакль из-за потопа

Грузовик опрокинулся набок в Сочи

Новости регионов: пожар на складе в Кемерове полностью потушили

Новости регионов: крупный пожар ликвидировали в Кемерове

Два гаража загорелись в Кемерове

Пожар на площади 3,5 тыс квадратных метров произошел в Ижевске

Новости регионов: ФСБ изъяли партию рыбы на 500 млн рублей в Красноярском крае

Спасатели МЧС вывезли пострадавшего с рыболовецкого траулера в Охотском море

Туристы спасены с потерявшего ход судна в Баренцевом море

В Норильске из-за сильной метели закрыли дорогу до аэропорта. Она заблокирована для всех видов транспорта, сообщают в местном МЧС. На выезде из города дежурят сотрудники ДПС. Пассажиров в аэропорт доставят на специальных автобусах. Спасатели предупреждают, что непогода в Норильске продолжится в течение 19 февраля – ожидается ветер с порывами до 30 метров в секунду и снег.

В Пермском крае прошли необычные зимние соревнования. Участники решили выяснить, у кого из них самая быстрая лопата. Садовый инструмент заменил пермякам сани, после чего несколько десятков человек поднялись на заснеженный склон и устроили гонки. Принять участие в необычном заезде мог каждый желающий, но только при наличии шлема.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпогодавидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика