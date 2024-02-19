Новости регионов: дорогу до аэропорта перекрыли в Норильске из-за непогоды

В Норильске из-за сильной метели закрыли дорогу до аэропорта. Она заблокирована для всех видов транспорта, сообщают в местном МЧС. На выезде из города дежурят сотрудники ДПС. Пассажиров в аэропорт доставят на специальных автобусах. Спасатели предупреждают, что непогода в Норильске продолжится в течение 19 февраля – ожидается ветер с порывами до 30 метров в секунду и снег.

В Пермском крае прошли необычные зимние соревнования. Участники решили выяснить, у кого из них самая быстрая лопата. Садовый инструмент заменил пермякам сани, после чего несколько десятков человек поднялись на заснеженный склон и устроили гонки. Принять участие в необычном заезде мог каждый желающий, но только при наличии шлема.

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