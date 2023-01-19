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Новости регионов: более 4 тыс человек приняли участие в крещенских купаниях в Якутии

Новости регионов: более 4 тыс человек приняли участие в крещенских купаниях в Якутии

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Москвичам показали, как проходят крещенские купания в Якутии

Более четырех тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Якутии. Температура в некоторых районах достигала отметки в -61 градус. С начала недели все котельные перевели на усиленный режим работы. Закрыли школы, населению рекомендуют как можно реже выходить на улицы.

Стаю волков заметили возле одного из поселков в республике Коми. Девять хищников бежали по дороге и почти попали под колеса автомобиля. Волки чаще начали выходить к людям, отмечают специалисты. Звери пока не нападают, но охотоведы обеспокоены проблемой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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