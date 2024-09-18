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Новости

Новости

18 сентября, 22:30

Новости

Новости часа: более 4 млн товаров собрали в Москве для помощи новым регионам

Новости часа: более 4 млн товаров собрали в Москве для помощи новым регионам

Новости регионов: пожар охватил пять зданий в Уссурийске

Новости регионов: площадь пожара в Уссурийске составляет 3 тысячи квадратных метров

27 беспилотников уничтожены силами ПВО над Курской областью

Новости регионов: пожар в районе китайского рынка "ВаньЯнь" произошел в Уссурийске

Новости регионов: пострадавших в Челябинске детей доставили на лечение в Москву

Новости регионов: режим ЧС введен в ЛНР из-за пожаров

Новости регионов: водитель ВАЗа спровоцировал массовое ДТП в Краснодарском крае

Новости регионов: сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Свердловской области

Новости регионов: в Приамурье обнаружили место крушения вертолета Robinson R66

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 4 миллионов товаров собрали в столице для помощи жителям новых и приграничных регионов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Резиденты "Сколкова" создали более тысячи технологий для цифровизации городской среды, рассказали в пресс-службе фонда.

Движение на улицах Забелина и Солянке ограничат с 21 сентября по 18 октября, предупреждает Дептранс.

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регионытехнологиигородтранспортвидеоЕкатерина Кузнеченкова
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