18 сентября, 22:30Новости
Новости часа: более 4 млн товаров собрали в Москве для помощи новым регионам
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 4 миллионов товаров собрали в столице для помощи жителям новых и приграничных регионов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Резиденты "Сколкова" создали более тысячи технологий для цифровизации городской среды, рассказали в пресс-службе фонда.
Движение на улицах Забелина и Солянке ограничат с 21 сентября по 18 октября, предупреждает Дептранс.