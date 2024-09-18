Новости часа: более 4 млн товаров собрали в Москве для помощи новым регионам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 4 миллионов товаров собрали в столице для помощи жителям новых и приграничных регионов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Резиденты "Сколкова" создали более тысячи технологий для цифровизации городской среды, рассказали в пресс-службе фонда.

Движение на улицах Забелина и Солянке ограничат с 21 сентября по 18 октября, предупреждает Дептранс.