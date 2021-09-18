Москвичам рассказали о главных событиях из жизни российских регионов

Троих спасенных в Тверской области медвежат выпустили в дикую природу. В начале марта их нашли лесорубы в берлоге. Специалисты выходили зверей, и теперь они готовы начать жить самостоятельно.

А в Крыму уничтожили еще порядка четырех тысяч боеприпасов с затонувшего судна "Жан Жорес". Оно находится в акватории Феодосийской бухты. За неделю работ водолазы-пиротехники осуществили больше 50 спусков. Общее время, проведенное под водой, составило почти двое суток.

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