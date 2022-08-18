Три очага пожаров большой площади действуют в Рязанской области

В Рязанской области действует три очага пожаров большой площади. Их общая площадь 181 гектар. В Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС.

Для координации тушения крупных очагов лесных пожаров в Рязанскую область вылетел глава МЧС России Александр Куренков. Жителям Рязани Роспотребнадзор рекомендовал не находиться долго на открытом воздухе из-за задымления и запаха гари.

Пожароопасность наивысшего класса ожидается в Подмосковье в ближайшие три дня. Экстренное предупреждение распространили в МЧС Московской области. В ведомстве рекомендовали не выходить на природу, и не разводить костры в лесах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.