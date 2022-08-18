Горнолыжный курорт Шерегеш практически подготовился к зимнему сезону

Пока в Москве многие жители страдали от жары, в Сибири выпал снег. Горнолыжный курорт Шерегеш уже практически готов к зимнему сезону. Снег там идет даже в августе.

Кадры опубликованы в группе Шерегеша в соцсети "Вконтакте". Температура там ниже 10 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.