Новости России: в Бурятии в аварии с вахтовым автобусом пострадали граждане Турции

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В Бурятии перевернулся вахтовый автобус с турками. Авария случилась на территории горно-обогатительного комбината. Автобус "Урал", в котором находились рабочие, съехал в кювет и упал с высоты 3,5 метра. Травмы получили около 20 человек. 14 из них пришлось госпитализировать. Отмечается, что большинство вахтовиков, которые ехали на работу в автобусе, – граждане Турции.
Камчатские спасатели выдвинулись на помощь упавшим с вулкана туристам. Накануне двое мужчин сорвались со склона Ключевской сопки. Они оступились при спуске с ледника и пролетели около 1 000 метров. Сразу привлечь к спасательной операции вертолет не вышло из-за наступивших сумерек. Его решили отправить с наступлением светлого времени суток. Также на место выдвинулся поисково-спасательный отряд.
Песчаный смерч заметили под Евпаторией на территории бетонного завода. Редкое явление попало на видео. Видно, как смерч немного покружил, а потом как-будто растворился. Никаких разрушений он не принес.
В Туле на службу в МЧС взяли пряник. Новоиспеченному сотруднику вручили медаль и удостоверение. С помощью пряника хотят учить детей правилам безопасности. Персонаж будет посещать школы и детсады. Между тем, в соцсетях уже отметили его сходство с героем популярного американского мультфильма.
В Санкт-Петербурге новоселы жилого комплекса "Тихая Гавань" поднимают бытовую технику в свои квартиры на тросах. Говорят, что застройщик сдал новый дом с неработающими лифтами. Две кабины обесточены, а третью просто заложили кирпичами. Вот и приходится изворачиваться, чтобы не таскать стиральные машины, диваны, телевизоры и холодильники по лестницам.
Жители Новороссийска спасли карпов, смытых ливнями в море. Люди вылавливали рыб из соленой воды целлофановыми пакетами и отпускали в лиман. Сотни пресноводных карпов выбросило в море из-за проливных дождей, которые бушуют на Кубани. Рыба была обречена на гибель, если бы не помощь небезразличных людей.
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