Новости регионов: автомобиль ушел под грунт на парковке в Барнауле

В Барнауле уличная парковка внезапно стала двухуровневой: под одной из машин провалился асфальт, и автомобиль скрылся в огромной яме. Оказалось, что прорвало трубу, вода размыла грунт. Водоканал уже сообщил, что с владельцем машины заключена мировая: ущерб ему возместят без обращения в суд.

В Пермском крае на видео попал водяной смерч. Огромный изгибающийся хвост воронки поднимался от поверхности воды в небо и был похож на луч света. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.