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Новости регионов: автомобиль ушел под грунт на парковке в Барнауле

Новости регионов: автомобиль ушел под грунт на парковке в Барнауле

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В Барнауле уличная парковка внезапно стала двухуровневой: под одной из машин провалился асфальт, и автомобиль скрылся в огромной яме. Оказалось, что прорвало трубу, вода размыла грунт. Водоканал уже сообщил, что с владельцем машины заключена мировая: ущерб ему возместят без обращения в суд.

В Пермском крае на видео попал водяной смерч. Огромный изгибающийся хвост воронки поднимался от поверхности воды в небо и был похож на луч света. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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