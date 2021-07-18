В Екатеринбурге ливень затопил торговый центр, улицы подтоплены.

Местные жители выкладывают в сеть видео локаций, которые не выдерживают напора стихии. Так, крыша ТЦ "Карнавал" дала течь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.