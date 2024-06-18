Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 20:00

Новости

Новости регионов: корабль "Левиафан" обнаружили на дне Ладоги

Новости регионов: корабль "Левиафан" обнаружили на дне Ладоги

Новости регионов: 12 магистральных проводов оборвались в Ульяновске из-за непогоды

Новости регионов: девушка пропала в Черном море во время шторма в Сочи

Замглавврача ИКБ № 2 в Нижнем Новгороде рассказала о состоянии отравившихся пациентов

Новости регионов: площадь лесных пожаров в Якутии выросла на 11 тыс гектаров за 17 июня

Новости регионов: четыре автомобиля столкнулись на трассе М-5 в Рязанской области

Новости регионов: ливень превратил дорогу в Волгоградской области в горный поток

Новости регионов: мощный ливень подтопил несколько районов Казани

Склад с отделочными материалами сгорел в Петропавловске-Камчатском

Новости регионов: моноколесо загорелось в подъезде жилого дома в Удмуртии

Корабль "Левиафан" обнаружили на дне Ладоги. Участники экспедиции подняли на поверхность несколько ценных для археологов вещей. В процессе работы у специалистов сложилось сразу несколько версий происхождения корабля. Ученые выяснили, что судно было построено в скандинавских странах в конце XIX – начале ХХ века. Судя по разрушениями, его мог потопить внутренний взрыв.

Сильный ливень и ураганный ветер накрыли Ульяновск. Из-за непогоды улицы города затопило, а также оборвались 12 магистральных проводов. Кроме того, в городе ожидаются гроза и град.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпогодавидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика