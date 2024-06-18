Новости регионов: корабль "Левиафан" обнаружили на дне Ладоги

Корабль "Левиафан" обнаружили на дне Ладоги. Участники экспедиции подняли на поверхность несколько ценных для археологов вещей. В процессе работы у специалистов сложилось сразу несколько версий происхождения корабля. Ученые выяснили, что судно было построено в скандинавских странах в конце XIX – начале ХХ века. Судя по разрушениями, его мог потопить внутренний взрыв.

Сильный ливень и ураганный ветер накрыли Ульяновск. Из-за непогоды улицы города затопило, а также оборвались 12 магистральных проводов. Кроме того, в городе ожидаются гроза и град.

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