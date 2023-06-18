Глава администрации Донецка выразил благодарность Москве за помощь городу

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин выразил благодарность правительству Москвы за помощь городу.

Дети, который временно проживают в Центре социальной реабилитации администрации Донецка, получили подарки от правительства Москвы. В Центр привезли новые телевизоры, игрушки, мебель средства гигиены, одежду и спортинвентарь.

Кроме того, специалисты газового хозяйства Москвы помогают поддерживать газовую безопасность Донецка и комфортный уровень состояния инфраструктуры города, отметил Кулемзин.

В Донецке заканчивают капитальный ремонт сразу нескольких социально-значимых объектов. Один из них – детский сад-ясли. Общая площадь составит больше двух тысяч квадратных метров. Восстановительные работы ведет "Мосгаз".

Кроме того, в Донецке ремонтируют детский дом, школу и ряд других объектов. Также ведут масштабную работу по реконструкции теплосетей. После завершения работ, сообщили московские специалисты, срок службы обновленных участков составит около 30 лет.

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