В Анапе отдыхающие строят башни из водорослей

На пляжах Анапы отдыхающие вместо песочных замков строят башни из водорослей. Вся береговая линия сейчас покрыта толстым слоем зеленых водорослей, однако местных жителей это не смущает: люди купаются и даже играют в такой воде.

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