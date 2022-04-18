В Хабаровском крае МЧС провели авиаразведку в связи с половодьем

Сотрудники МЧС провели авиаразведку паводковой обстановки в Хабаровском крае. На вертолете Ми-8 они облетели южные районы региона. Специалисты осмотрели состояние льда и уровни воды в Амуре вблизи Хабаровска.

Во время авиаразведки сотрудники МЧС заметили палы сухой травы и природный пожар. Его в этот момент тушили специалисты лесоохраны. Отмечают, что пока такие возгорания единичные.

В Красноярском крае природные пожары набирают силу. В воскресенье, 17 апреля, там зафиксировали почти 150 возгораний. Где-то обошлось только палом травы, а где-то огонь перекинулся на жилые дома. Больше всего пострадали окрестности Канска, там властям пришлось даже ввести режим ЧС, в огне оказались 60 дачных участков. Сгорели более десятка дачных строений. Работу пожарным сильно усложнял ветер. В итоге остановить пламя удалось на площади в 10 гектаров.