Новости регионов: чучело Масленицы сожгли из огнемета в Петропавловской крепости

В Санкт-Петербурге отметили Масленицу. В Петропавловской крепости сначала испекли блинный пирог весом в полтонны, а затем сожгли гигантское чучело из огнемета. Посмотреть шоу пришли тысячи жителей города, а также гостей из других регионов РФ и стран.

В Кронштадте металлическая конструкция чуть не упала на людей. Во время празднования Масленицы в городе был сильный ветер – он сдул уличную сцену, и конструкция перевернулась. В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

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