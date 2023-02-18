Новости регионов: работы на месте крушения вертолета на Сахалине и пожар в Уфе

Работы на месте крушения вертолета на Сахалине пришлось приостановить из-за непогоды. Отправить туда вертолет сейчас невозможно, говорят в местном МЧС. В ближайшее время туда выйдет наземная группа спасателей и волонтеров.

Пожар произошел на складе химической продукции предприятия в Уфе. Пламя распространилось на площади в 200 квадратных метров. Для тушения задействовали 69 человек и 24 единицы техники. Тушили почти 4 часа.

Пассажирка такси спасла тонущего в полынье ребенка в Перми. Девушка ехала мимо пруда, когда заметила шевеление на льду. Она попросила водителя остановиться и кинулась на берег. В воде барахтался мальчишка. Он пытался выбраться сам, но не мог. Первоклассник звал на помощь, однако вокруг никого не было. Девушка схватила малыша за куртку и вытянула на поверхность.

Снегопады отрезали от цивилизации жителей высокогорного села в Сочи. Из-за завалов более 100 селян не могут выехать из населенного пункта уже несколько дней. Расчистить дорогу с помощью специальной техники невозможно, слишком сложный рельеф местности. Затрудняет работу и мост через реку.

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