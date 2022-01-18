Новости России: в Мурманской области объявлен режим повышенной готовности из-за непогоды

В Мурманской области объявлен режим повышенной готовности из-за штормового ветра и сильной метели. В регионе перекрыли дороги, закрыли аэропорт, а суда не выходили в море. Губернатор Андрей Чибис призвал местных жителей по возможности не выходить из дома, а также отметил, что уборка снежных завалов не выдерживает никакой критики. По его словам, представителей УК ждет встреча с прокуратурой.

Грузоперевозки через железнодорожный пункт пропуска в Китай возобновили в Забайкалье. Об этом сообщает правительство региона. Речь идет о поставке угля, древесины, бумаги и канцтоваров, продукции химической промышленности, стали и оборудования. Перевозки были остановлены в начале декабря из-за вспышки коронавируса в Маньчжурии.

В Чебоксарском заливе произошел массовый мор рыбы. Водоем усыпан сотнями мертвых окуней и карасей. Экологи связывают это либо с нехваткой кислорода либо с загрязнением чебоксарских рек. Однако специалисты Минприроды заявляют, что вода в заливе чистая. Эксперты продолжают искать причины массовой гибели рыбы.

Глава Коми Владимир Уйба отправил в отставку правительство республики. Он связал свое решение со стратегическими задачами развития, над которыми предстоит работать уже новой команде. Отмечается, что при формировании нового кабинета станут опираться на местные кадры, профессионалов в отраслях. Пока члены кабинета министров продолжат работать в статусе исполняющих обязанности, но уже появился указ об увольнении двух министров.

Пьяный мужчина из Красноярского края выжил после того, как над ним пронесся поезд. Он не проснулся, когда над ним пролетал состав. Сибиряк отдыхал с друзьями, выпил и зачем-то пошел отдыхать на железнодорожные пути. Он отделался парой ушибов и не получил обморожения.

Школьники из Нефтеюганска засняли в TikTok "гравитацию" каши. Ролик набрал несколько миллионов просмотров. Некоторые пользователи предположили, что овсянка не вылилась из-за ее свойства застывать, другие же поразились качеству еды в столовой.