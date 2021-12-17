Новости России: в Петербурге спасли рыбаков, отрезанных от берега ледоколом

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В Санкт-Петербурге спасатели пустились в погоню за рыбаками, которых отрезал от берега ледокол. Судно прошло по Большой Неве, отколов льдину с любителями зимней рыбалки. В невольное плавание отправились девять человек. На помощь им пришли сотрудники МЧС. Спасатели забрали их с дрейфующей льдины и доставили на берег.
Для картингистов в Ульяновской области их ледовое приключение едва не закончилось трагедией. Все это сняли на камеру, установленную на шлеме. Молодые люди решили прокатиться по замерзшей речке Сухой Авраль, это в 75 километрах от Тольятти. Надеялись, что толщина льда уже достаточна для безопасного заезда. Но ошиблись, один из спортсменов оказался в воде. Его товарищи с помощью веревки вытащили.
В Кемеровской области на горнолыжном курорте Шерегеш выясняют причины крупного пожара. Там в ночь на четверг, 16 декабря, огонь полностью уничтожил ресторанный комплекс "Монтана". Когда приехали пожарные, здание уже горело по всей площади, поэтому спасти его не удалось. Заведение находилось в секторе Е горнолыжного курорта. И хотя огонь не повредил подъемник, сектор решили закрыть до воскресенья, 19 декабря, чтобы привести в порядок после пожара.
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