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Новости

17 ноября, 09:30

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях на утро 17 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях на утро 17 ноября

Новости регионов: водителя "Жигулей" оштрафовали за дрифт в Красноярске

Новости регионов: движение поездов между Крымом и Запорожской областью возобновлено

Новости регионов: адмирал Моисеев вручил первый в истории флаг морской авиации ВМФ

ВС РФ продолжают отбивать атаки ВСУ на Кинбурнской косе в Херсонской области

Новости регионов: ж/д пути разобрали от завалов после обрушения моста в Крыму

Новости регионов: Дед Мороз отравился в тур по России из Великого Устюга

Косатку выбросило на берег на Камчатке

ВС РФ уничтожили несколько единиц военной техники НАТО в Курской области

Новости регионов: разбор завалов на месте обрушения моста в Крыму займет около суток

В Санкт-Петербурге открыли затворы дамбы, которая защищает город от наводнений. Накануне прогнозировалось повышение уровня воды в устье Невы. Все из-за сильного ветра в восточной части Финского залива. В порывах он разгонялся до 32 метров в секунду.

В Севастополе испытали беспилотный катамаран "Морской скорпион". Планируется, что новинка будет убирать пластиковые бутылки и мазутные пятна. Катамаран получил свое название из-за "жала", которое выполняет роль антенны.

Две сигнальные ракеты упали в резиденции израильского премьера Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. В результате произошедшего никто не пострадал: политика и членов его семьи не было дома

Об этих и других новостях – в сюжете телеканала Москва 24.

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