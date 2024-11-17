Москвичам рассказали о главных новостях на утро 17 ноября

В Санкт-Петербурге открыли затворы дамбы, которая защищает город от наводнений. Накануне прогнозировалось повышение уровня воды в устье Невы. Все из-за сильного ветра в восточной части Финского залива. В порывах он разгонялся до 32 метров в секунду.

В Севастополе испытали беспилотный катамаран "Морской скорпион". Планируется, что новинка будет убирать пластиковые бутылки и мазутные пятна. Катамаран получил свое название из-за "жала", которое выполняет роль антенны.

Две сигнальные ракеты упали в резиденции израильского премьера Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. В результате произошедшего никто не пострадал: политика и членов его семьи не было дома

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