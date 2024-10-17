Новости регионов: разноплановая погода установилась в Сочи

В Сочи туристы и местные жители одновременно наблюдают сразу три времени года. В горах на высоте двух тысяч метров идет сильный снег. В долинах, как по календарю, наступила осень, на побережье продолжается лето. А температура воды в море составляет 22 градуса.

Тем временем в Находке полиция нашла труп мужчины с травмами, характерными для последствий аварии. Дело уже взяла на контроль местная прокуратура. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и личность погибшего, а также ищут виновника аварии. Кроме того, правоохранители изучили записи с регистраторов попутных машин. Их внимание привлекло плохое освещение на дороге.

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