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17 октября, 11:30

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Новости регионов: разноплановая погода установилась в Сочи

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В Сочи туристы и местные жители одновременно наблюдают сразу три времени года. В горах на высоте двух тысяч метров идет сильный снег. В долинах, как по календарю, наступила осень, на побережье продолжается лето. А температура воды в море составляет 22 градуса.

Тем временем в Находке полиция нашла труп мужчины с травмами, характерными для последствий аварии. Дело уже взяла на контроль местная прокуратура. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и личность погибшего, а также ищут виновника аварии. Кроме того, правоохранители изучили записи с регистраторов попутных машин. Их внимание привлекло плохое освещение на дороге.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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