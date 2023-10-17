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17 октября, 16:15

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Снегопад и штормовой ветер нарушили транспортное сообщение в Нижнем Новгороде

Снегопад и штормовой ветер нарушили транспортное сообщение в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде после сильного снегопада начался настоящий коллапс на дорогах. Из-за гололедицы многие машины на летней резине не могли преодолеть даже минимальный подъем. Большинство заездов и съездов с эстакад оказались заблокированы грузовиками.

Местные власти призвали жителей не выходить из дома до окончания непогоды. В городе из-за сильного ветра временно закрыт аэропорт. Нарушено электроснабжение в шести районах Нижегородской области, там работают ремонтные бригады.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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