Снегопад и штормовой ветер нарушили транспортное сообщение в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде после сильного снегопада начался настоящий коллапс на дорогах. Из-за гололедицы многие машины на летней резине не могли преодолеть даже минимальный подъем. Большинство заездов и съездов с эстакад оказались заблокированы грузовиками.

Местные власти призвали жителей не выходить из дома до окончания непогоды. В городе из-за сильного ветра временно закрыт аэропорт. Нарушено электроснабжение в шести районах Нижегородской области, там работают ремонтные бригады.

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