В Башкирии жестко борются с ковид-диссидентами

В некоторых регионах с ковидом борются жестко во всех смыслах этого слова. Так, в Стерлитамаке полицейские силой выволокли из автобуса пенсионерку. Дело в том, что по новым региональным законам она не имела права отходить от дома дальше, чем на сто метров.

Она проигнорировала правила и никак не хотела отказываться от поездки в общественном транспорте. В итоге старушку увезли в отделение и выписали штраф. А несколько дней назад в Башкирии полиция так же жестко скрутила еще одного нарушителя масочного режима. Его буквально уложили лицом на пол.

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