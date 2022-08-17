Под Рязанью остались пять очагов пожаров

Под Рязанью остается уже пять очагов пожаров. Верховой пожар удалось сбить вниз, но сохраняется сильный ветер.

Огонь уничтожил 800 гектаров леса и приблизился к поселку Голованово, где живут 70 человек. Их собираются эвакуировать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.