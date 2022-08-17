Из Москвы в Рязанскую область прибыл самолет Ил-76 МЧС. Он помогает тушить пожар в Клепиковском районе.

Огонь вплотную приблизился к поселку Голованово. В опасной зоне – 70 человек, их готовят к эвакуации, сообщил глава региона. Объявлен режим ЧС. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.