Дым от лесных пожаров в Рязанской области начал рассеиваться – Рослесхоз

Дошедший до Москвы дым от лесных пожаров в Рязанской области рассеивается. Улучшилась ситуация и в самом регионе, об этом сообщили в Рослесхозе.

Ведомство заявило, что на границах Рязанской и Московской областей дыма почти нет. При этом в Москве превышения показателей вредных веществ в воздухе также нет, несмотря на то, что запах гари чувствовали в нескольких районах.

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