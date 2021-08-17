Туристы поделились кадрами потопов из Крыма и Краснодарского края

Московские туристы делятся кадрами потопов из Крыма и Краснодарского края. Больше всего в последние дни затапливает Керчь и Анапу.

Однако туристов это не останавливает. Как в условиях непогоды люди отдыхают на море – в эфире телеканала Москва 24.