Новости часа: Пушилин рассказал, как можно проехать по территории ДНР в Крым и обратно

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проехать по территории ДНР в Крым и обратно можно будет круглосуточно, комендантский час отменят. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Москва передала Киеву ноту о прекращении действия зерновой сделки с 18 июля. Об этом сказал посол РФ в Минске Борис Грызлов.

Великобритания включила в санкционный список международный детский центр "Артек". Об этом сообщает правительство страны.