Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:00

Политика

Новости часа: Пушилин рассказал, как можно проехать по территории ДНР в Крым и обратно

Новости часа: Пушилин рассказал, как можно проехать по территории ДНР в Крым и обратно

Собянин: новая школа в Орехово-Борисово Южном откроется к началу учебного года

Жителям столицы рассказали о ходе строительства МЦД-3 и МЦД-4

Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 уничтожили пункты дислокации ВСУ на купянском направлении

Средства ПВО РФ за сутки перехватили три крылатых ракеты Storm Shadow

Керченская паромная переправа будет временно работать только на грузовой транспорт

Собянин сообщил об открытии еще двух реконструированных детских поликлиник

В МИД РФ прокомментировали атаку на Крымский мост

Собянин рассказал о новых клубах в центрах "Московского долголетия"

Будущие контрактники рассказали, почему они готовы пойти в зону СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проехать по территории ДНР в Крым и обратно можно будет круглосуточно, комендантский час отменят. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Москва передала Киеву ноту о прекращении действия зерновой сделки с 18 июля. Об этом сказал посол РФ в Минске Борис Грызлов.

Великобритания включила в санкционный список международный детский центр "Артек". Об этом сообщает правительство страны.

Читайте также
регионыполитиказа рубежомвидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика