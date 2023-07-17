15:00Политика
Новости часа: Пушилин рассказал, как можно проехать по территории ДНР в Крым и обратно
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проехать по территории ДНР в Крым и обратно можно будет круглосуточно, комендантский час отменят. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Москва передала Киеву ноту о прекращении действия зерновой сделки с 18 июля. Об этом сказал посол РФ в Минске Борис Грызлов.
Великобритания включила в санкционный список международный детский центр "Артек". Об этом сообщает правительство страны.