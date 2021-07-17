В Екатеринбурге несколько тысяч человек пошли в запрещенный властями крестный ход

В Екатеринбурге несколько тысяч человек отправились в запрещенный властями крестный ход. Он приурочен к 103 годовщине расстрела царской семьи.

Верующие идут из центра города к монастырю на Ганиной Яме. Полиция не вмешивается.

Ранее власти Свердловской области не разрешили устраивать шествие из-за напряженной ситуации с коронавирусом. Однако замгубернатора Павел Креков сказал, что "никто никого вязать не будет" и "цепи из силовиков устанавливать не собирается". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

