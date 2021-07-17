Новости России: в Тверской области пожаловались на нашествие гигантских слизней

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В Томской области пилотам пришлось сажать пассажирский самолет прямо в тайге. Кроме экипажа на борту Ан-28 было 19 пассажиров, в том числе трое детей. Во время полета у машины отказали оба двигателя.
Пилотам удалось найти посреди леса открытую площадку. Во время жесткой посадки самолет пропахал землю, уткнулся носом и перевернулся.
В Хабаровском крае из-за паводка эвакуировали более 130 человек. В Верхнебуреинском районе вышла из берегов река Бурея. Так сильно уровень воды не поднимался последние 45 лет. Подтоплены дома, размыты дороги, разрушено несколько мостов. Часть эвакуированных жителей разъехались по родственникам. Остальные находятся в пунктах временного размещения.
А в Тверской области наблюдается настоящее нашествие гигантских слизней. Голодные моллюски захватывают дачные участки и съедают все на своем пути. И сберечь урожай от таких прожорливых гостей будет очень сложно. Единственно, чем могут успокоить специалисты, так это тем, что несмотря на устрашающие размеры, эти слизни абсолютно безобидны для человека.
В Сети появилось видео удивительного случая в Краснодарском крае. В Горячем ключе школьница спасла двух тонущих детей. Она бросилась на помощь, когда увидела, что мальчика сносит течением. Буквально минуту спустя на помощь позвал другой мальчик. Его школьница тоже спасла.
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