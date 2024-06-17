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17 июня, 16:30

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Новости регионов: новосибирский авиазавод направил новые СУ-34 в зону СВО

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Новую партию истребителей-бомбардировщиков СУ-34, востребованных в зоне СВО, передал военным Новосибирский авиазавод имени Чкалова. Самолет представляет собой двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Он предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам на земле и поражения воздушных целей противника.

Тем временем в Энгельсе устраняют последствия штормового ветра, который разметал металлические конструкции по всему городу. Больше всего пострадали автомобилисты – они выкладывают видео поврежденных машин в соцсетях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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