Новости регионов: новосибирский авиазавод направил новые СУ-34 в зону СВО

Новую партию истребителей-бомбардировщиков СУ-34, востребованных в зоне СВО, передал военным Новосибирский авиазавод имени Чкалова. Самолет представляет собой двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Он предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам на земле и поражения воздушных целей противника.

Тем временем в Энгельсе устраняют последствия штормового ветра, который разметал металлические конструкции по всему городу. Больше всего пострадали автомобилисты – они выкладывают видео поврежденных машин в соцсетях.

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