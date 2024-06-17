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17 июня, 13:30

Новости

Новости регионов: нашествие горностаевой моли зафиксировали в Иркутске и Ангарске

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Иркутск и Ангарск оказались окутаны паутиной. В городах зафиксировали нашествие горностаевой моли, которая поедает плодовые деревья: яблони, сливы и вишни. Также вредитель поражает сирень и черемуху.

В Хакасии и Туве выпустили в дикую природу 50 краснокнижных соколов-балобанов, сообщили в фонде "Природа и люди". Как рассказали экологи, такая акция увеличит численность исчезающего вида в естественной среде и повысит их шансы на успешное размножение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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