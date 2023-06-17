"Росэнергоатом" проработал несколько вариантов пополнения воды в системе охлаждения ЗАЭС

"Росэнергоатом" проработал несколько вариантов пополнения воды в системе охлаждения Запорожской АЭС. Об этом заявили в концерне. Среди прочего рассматривается бурение артезианских скважин и передвижные насосные станции.

Пока необходимости в использовании таких дополнительных источников нет, отметили в концерне. А помимо Каховского водохранилища, есть и другие источники охлаждения, например, специальный пруд. Его на этой неделе осмотрели эксперты МАГАТЭ, после чего заявили, что Запорожской АЭС ничего не угрожает.

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