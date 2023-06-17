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Новости регионов: в ряде районов Севастополя пропало электричество
Севастополь погрузился во тьму: в некоторых районах города пропало электричество.
Пешеходам пришлось пробираться по улицам без света – уличные фонари тоже отключились.
Привычный домашний досуг оказался недоступным, но местные жители не растерялись и придумали, чем себя занять.
Власти Белгорода назвали возможную причину крупного пожара в жилой высотке.
У 19-этажной постройки вспыхнула крыша. Как выяснилось, на техническом этаже загорелась котельная. Людей оперативно эвакуировали, никто не пострадал.
Ущерб от разгула стихии в Сочи превысил сумму в 1 миллиард рублей. Такие данные озвучил мэр курортного города Алексей Копайгородский. Мощные ливни в начале недели размыли автомобильные мосты. Оказались подтоплены 45 домов. Сейчас власти помогают сочинцам собрать документы на денежные компенсации.
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