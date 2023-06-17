Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Новости регионов: в ряде районов Севастополя пропало электричество

Новости регионов: в ряде районов Севастополя пропало электричество

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Новости часа: более 1 млрд рублей потребуется для восстановления Сочи после ливней

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В Волгоградской области кинотеатр остался без крыши из-за сильного ветра

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Внедорожник сгорел на съезде в Бутово на МКАД

Севастополь погрузился во тьму: в некоторых районах города пропало электричество.
Пешеходам пришлось пробираться по улицам без света – уличные фонари тоже отключились.
Привычный домашний досуг оказался недоступным, но местные жители не растерялись и придумали, чем себя занять.

Власти Белгорода назвали возможную причину крупного пожара в жилой высотке.
У 19-этажной постройки вспыхнула крыша. Как выяснилось, на техническом этаже загорелась котельная. Людей оперативно эвакуировали, никто не пострадал.

Ущерб от разгула стихии в Сочи превысил сумму в 1 миллиард рублей. Такие данные озвучил мэр курортного города Алексей Копайгородский. Мощные ливни в начале недели размыли автомобильные мосты. Оказались подтоплены 45 домов. Сейчас власти помогают сочинцам собрать документы на денежные компенсации.

Об этих и других новостях российских регионов – в эфире телеканала Москва 24.

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