В Северобайкальске комары атаковали автомобиль

Тучи комаров едва не унесли жителя Северобайкальска. Мужчина запечатлел этот момент на видео.

Насекомые буквально облепили машину. Однако мужчина отреагировал на ситуацию весьма позитивно: улыбался и звал всех в гости в Бурятию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

