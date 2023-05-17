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Пожароопасный сезон начался почти во всех регионах России – глава МЧС

Пожароопасный сезон начался почти во всех регионах России – глава МЧС

Новости часа: Путин поручил обеспечить жильем пострадавших от пожаров на Урале

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Пожароопасный сезон начался почти во всех регионах России. Об этом на совещании доложил глава МЧС Александр Куренков Владимиру Путину.

На данный момент в Свердловской, Курганской и Тюменской областях сгорели свыше шести тысяч строений. Самая опасная обстановка сохраняется в Свердловской области.

Путин, в свою очередь, поручил кабмину выделить средства на устранение последствий пожаров в регионах. В частности, обеспечить жильем тех, кто остался без дома в результате пожаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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