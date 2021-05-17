Власти Санкт-Петербурга разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19. Это делается в соответствии с требованиями Минздрава.

В аппарате вице-губернатора города заявили о росте заболеваемости. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.