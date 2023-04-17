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12:45

Происшествия

Ущерб от пала сухостоя в Подмосковье и других регионах РФ оценили в миллионы рублей

Ущерб от пала сухостоя в Подмосковье и других регионах РФ оценили в миллионы рублей

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За половодьем в Подмосковье пришла новая беда – природные пожары. И каждый раз причина одна – люди жгут прошлогоднюю траву.

Ситуация часто выходит из-под контроля, огонь быстро распространяется, и справиться с ним самостоятельно уже нельзя. В итоге горят не только леса, но и дачные дома. Выгорают десятки гектаров полей. В российских регионах ущерб от пала сухостоя уже оценивают в миллионы рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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