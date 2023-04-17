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Экология

Климатологи рассказали о рисках глобального похолодания из-за извержения Шивелуча

Климатологи рассказали о рисках глобального похолодания из-за извержения Шивелуча

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Вулкан Шивелуч может вызвать глобальное похолодание, поменяв на пару лет климат на планете. Об этом заявили климатологи.

Пепел камчатского вулкана добрался до стратосферы. Его частицы могут образовать заграждение для солнечных лучей, что приведет к падению температуры. В начале прошлой недели Камчатку накрыло мощным пеплопадом, которого не было больше полувека. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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