Заторы образовались во Владимирской области из-за подтоплений

Из-за масштабного половодья под водой уже более шестисот приусадебных участков по всей стране.

Во Владимирской области в заторах застряли десятки машин. Все из-за подтопления дорог – Клязьма вышла из берегов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.