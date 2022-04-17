В регионах России началось массовое половодье

Из-за масштабного половодья под водой уже более шестисот приусадебных участков по всей стране. Помимо Московской области, от подтоплений страдает Владимирская область.

Здесь из-за разлива Клязьмы в заторах застряли десятки машин. Что касается Подмосковья, то уровень воды в реках региона приближается к рекорду. Как там работают спасатели? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.