Во Владимирской области показали затопленные дороги

Новые кадры подтоплений приходят из Владимирской области. На местных дорогах образовались заторы. Из берегов вышла река Клязьма.

Ранее жители Орехова-Зуева делились кадрами затопленной набережной. Всего же сейчас подтопления в 30 регионах России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.