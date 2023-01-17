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Новости регионов: морозы до минус 63 градусов ожидаются в Якутии

Новости регионов: морозы до минус 63 градусов ожидаются в Якутии

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Метеорологи обещают понижение температуры до минус 63 на Крещение в Якутии. Как прокомментировали синоптики, это на 10–12 градусов ниже климатической нормы. Также метеорологи прогнозируют морозный туман – облако, которое образуется у поверхности земли в результате конденсации водяного пара. Оно представляет собой скопление кристаллов льда. Подобное атмосферное явление наблюдается только при крепких морозах.

Две машины скорой помощи застряли в Березовском Кемеровской области. Сначала забуксовала одна машина, ей на выручку решили прийти коллеги, но и второй экипаж не справился с снежными заносами. Оба автомобиля выкапывали силами местных жителей. Дело в том, что никто не чистил улицу с прошлого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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