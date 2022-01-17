Новости России: травмпункты Санкт-Петербурга переполнены из-за неубранной наледи

Травмпункты Санкт-Петербурга переполнены из-за неубранной наледи. Пострадавших доставляют в больницы с многочисленными ушибами и переломами. Мест в палатах критически не хватает. Очередь к врачу пострадавшим приходится ждать часами. Людей кладут в коридоры, но даже там уже не протолкнуться. Обстановка максимально накалена. В одной из больниц дело дошло до того, что охранник избил и без того покалеченного пациента, повалив его с инвалидной коляски.

Особо смекалистые жители Петербурга до работы теперь добираются на коньках. И этот способ сейчас, судя по кадрам обледенелых дорог, единственный возможный. Еще более безопасный вариант – остаться дома, но такая возможность есть не у всех. Поэтому людям приходится запасаться терпением и песком. Коммунальные службы, по словам местных, не справляются с очисткой улиц от снега и наледи. Жители сами закупили 250 килограммов песка и раздают их всем желающим спасать город от ледяной пустыни.

Город не только сковало льдом, но и затопило мусором. Власти уверяют, что ситуация под контролем. Однако местные жители жалуются, что контейнеры переполнены с 1 января. В Сети появляется все больше кадров загрязненных улиц и отходов.

Сергея Шнурова обстановка в Петербурге даже вдохновила на песню. Его клип набрал почти миллион просмотров за одну ночь. В комментариях исполнителя поддержали тысячи местных жителей. Они пишут, что на улицах города сейчас крайне опасно. Жалуются на мусорные свалки и крыс у себя во дворах, а также переживают, что любой выход из дома может закончиться на больничной койке.



На Сахалине продолжают устранять последствия сильнейшего снегопада. Множество машин оказались под снежными завалами. Их из огромных сугробов вытаскивает спецтехника.

В Сочи разгулявшийся после снегопада шторм смыл часть пляжей. Некоторые смельчаки снимали буйство стихии на набережной, несмотря на огромные волны. Также непогода оставила без света почти 3 тысячи человек. В понедельник, 17 января, на курорте снова ждут снег и сильный ветер. В горах есть опасность схода лавин.